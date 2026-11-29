Dall'entusiasmo inziale alla presa di coscienza, o ancora meglio, dalle ambizioni alla dura realtà. In casa Fiorentina sembra essere arrivato il momento di fare i conti con una stagione che sta prendendo una piega decisamente diversa da quella immaginata. Le parole del tecnico Paolo Vanoli, dopo la pesante sconfitta di Monza, sono state tanto chiare quanto emblematiche: «L'obiettivo è fare in fretta 40 punti, poi si vedrà». Una delle tante e discusse dichiarazioni questa, che fotografa perfettamente e paradossalmente il momento complicato della squadra viola.

Una squadra che non si deve smentire sempre

Certo, tra l'esaltazione di un mercato stratosferico per nomi e soldi spesi, e il realismo di una squadra che ancora non ha convinto per gioco, punti persi e gol presi, non esiste una via di mezzo. Nessuno pretende ormai di inseguire obiettivi fuori portata o di continuare a raccontare una realtà che il campo sta smentendo partita dopo partita. Volare bassi, in questo momento, è probabilmente un atto di buon senso. Ma attenzione a non trasformare il volo in una discesa rasoterra. Perché una cosa è riconoscere le difficoltà, prendere coscienza dei propri limiti e ripartire con decisione; un'altra è rassegnarsi a una prospettiva che, per una società come la Fiorentina e per una rosa costruita con investimenti e ambizioni importanti, dovrebbe rappresentare soltanto l'ultima spiaggia. I 40 punti dovrebbero essere il primo traguardo da raggiungere, non l'orizzonte definitivo entro cui confinare ogni possibile obiettivo di crescita.

Concetti da far comprendere a pieno

Adesso, però, servono soprattutto i fatti. Vanoli ha richiamato la squadra all'umiltà, alla compattezza e al senso di appartenenza, sottolineando come il talento individuale non possa prescindere dal sacrificio collettivo. E dovrà essere lo stesso allenatore a inculcare certi concetti una volta per tutte senza nemmeno dover tornarci sopra ogni volta. La Fiorentina deve ritrovare prima di tutto se stessa, imparare a lottare, soffrire e fare punti anche nelle partite meno spettacolari. Poi certo, la consapevolezza della realtà è necessaria, ma non deve diventare una resa anticipata. Perché va bene volare bassi, soprattutto quando si è perso di vista il terreno sotto i piedi. Ma una Fiorentina che inizia a guardare soltanto verso il basso rischia di dimenticare dove potrebbe e dovrebbe arrivare. E uno degli obiettivi è vedere più prima che poi una squadra che sa far divertire, vincere e convincere. Dettagli non da poco, i quali molto probabilmente dovranno servire per decidere se confermare o meno il tecnico viola nelle prossime gare, a partire da quella odierna.