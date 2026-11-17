Il mediano del Gremio Erick Noriega, classe 2001 giappo-peuviano, ha parlato del suo futuro dopo la vittoria del suo Peru contro la Bolivia.

Interesse dalla Serie A

Dal Sudamerica riportano dell'interesse di Fiorentina e Como dall'Italia. La società viola, però, dovrebbe aspettare il mercato estivo per ingaggiarlo avendo terminato gli slot per gli extracomunitari.

Le parole di Noriega

“Credo che al momento sia la cosa a cui penso meno. Penso che sarebbe irrispettoso pensare di andarsene quando il Gremio sta attraversando una situazione importante. Gioca in Europa è un obiettivo, ma non è il momento di pensarci”.