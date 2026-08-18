Ripa: "Spero Kean rimanga, ma ci sta di cederlo puntando su Pellegrino e Pinamonti. Paratici ha messo tutte le fiches su questa stagione"

L'ex difensore e team manager della Fiorentina Roberto Ripa ha parlato a Lady Radio, concentrandosi soprattutto sul futuro dell'attacco gigliato e di una possibile cessione di Moise Kean.

‘Dragusin calciatore d’esperienza, Viery mi piace molto'

“La Fiorentina si è mossa in maniera molto furba, facendo la squadra quando doveva e mettendo a disposizione di Grosso calciatori che nessuno si aspettava. Dragusin è un calciatore di esperienza che può prendersi la difesa viola, mi piace molto anche Viery, che ha forza e non ha paura. Ora la dirigenza sta cercando di capire cosa fare davanti, partisse Kean comunque arriverebbe un altro calciatore, e già c’è Pellegrino, pagato una discreta cifra, questo dimostra che la società non fa tanti giri di parole. Allo stesso modo la società opererà in uscita, con decisione”.

‘Kean? La Fiorentina ha messo in preventivo un sacrificio’

“Se si decide di puntare su Pellegrino e metterci dietro Pinamonti, ci sta di cedere Kean ad una certa cifra. A me piacerebbe che Moise rimanesse, ma con una sola competizione va gestito bene il modulo. Ci sono Gudmundssson Mastantuono, Pellegrino, Kean, bisogna capire come si vuole giocare. Penso che Grosso abbia già detto la sua in merito, in quanto stratega della Fiorentina. Un sacrificio probabilmente la Fiorentina l’ha messo in preventivo, e credo che le entrate non siano finite. Penso Paratici abbia messo le fiches su questo campionato, per poi avere un'eco, prendendo tutti calciatori di età giusta per sviluppare nel giro di qualche anno”.