La corsa per Euro 2032, Malagò: "Il cantiere del Franchi è più avanti rispetto agli altri"
Il presidente della Figc Giovanni Malagò, a margine dell'assemblea delle società di Lega Pro, in un passaggio dedicato alla corsa dei 14 impianti italiani indicati alla Uefa, tra cui figura appunto l'Artemio Franchi, casa della Fiorentina, ha parlato dello stadio viola.
Così Malagò
“Il cantiere dello stadio di Firenze è un po' più avanti rispetto agli altri, è un dato di fatto”. Parole che promettono bene, in vista della selezione finale dei cinque stadi che ospiteranno la rassegna continentale.
Firenze più avanti nei lavori
Secondo quanto riporta Italpress, Malagò ha parlato di un dato di fatto che considera molto positivo, sottolineando come Firenze sia più avanti nella realizzazione dei lavori, in attesa della valutazione da parte degli uffici competenti sull'intero parco impianti candidato all'Europeo.