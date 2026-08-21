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Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina e Poku, accordo!

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Due le pagine sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio di stamani. 

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In primo piano c'è: “Un Tuono su Firenze". Le parole dette dal nuovo giocatore viola: ”Vorrei entrare nella storia di questo club". Sulla squadra: “Atta in bilico: l’argentino al suo posto?”. 

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Sul mercato: “Kean-Como, ci risiamo Viola e Poku: accordo”. E ancora: “Il club lariano studia una nuova  proposta per Moise. Intanto l’esterno ha detto sì: contratto fino al 2031 Si prepara l’offerta per Thorstvedt”. 

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