Pasini: "Impossibile trattenere Beldenti davanti all'offerta della Fiorentina. Quelle cifre per un 2010..."
Giuseppe Pasini, presidente dell'Union Brescia, è intervenuto quest'oggi in conferenza stampa, parlando anche della cessione di Dennis Beldenti, il classe 2010 acquistato pochi giorni fa dalla Fiorentina.
Non potevamo trattenere Beldenti
Così il presidente delle rondinelle: “Era difficile per noi trattenerlo a livello di competitività e crescita per lui sul campo. C'era inoltre un’offerta economica incredibile per un 2010: perché 950.000 euro non sono certo cosa che si vede tutti i giorni”.
I primi acquisti per la Primavera
Beldenti è uno dei primi acquisti targati Fabio Paratici per il settore giovanile, con il classe 2010 che è passato alla Fiorentina dal Brescia per la stessa cifra del coetaneo Egharevba, proveniente invece dall'Hellas Verona.
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