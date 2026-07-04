Pasini: "Impossibile trattenere Beldenti davanti all'offerta della Fiorentina. Quelle cifre per un 2010..."

Giuseppe Pasini, presidente dell'Union Brescia, è intervenuto quest'oggi in conferenza stampa, parlando anche della cessione di Dennis Beldenti, il classe 2010 acquistato pochi giorni fa dalla Fiorentina.

Non potevamo trattenere Beldenti

Così il presidente delle rondinelle: “Era difficile per noi trattenerlo a livello di competitività e crescita per lui sul campo. C'era inoltre un’offerta economica incredibile per un 2010: perché 950.000 euro non sono certo cosa che si vede tutti i giorni”.

I primi acquisti per la Primavera

Beldenti è uno dei primi acquisti targati Fabio Paratici per il settore giovanile, con il classe 2010 che è passato alla Fiorentina dal Brescia per la stessa cifra del coetaneo Egharevba, proveniente invece dall'Hellas Verona.