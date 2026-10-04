Corriere dello Sport-Stadio: a gennaio il centrale da 30 milioni

Sul Corriere dello Sport-Stadio la prima pagina è dedicata all'interesse della Fiorentina per Tiago Gabriel. Il titolo: “La Viola avanza. Tiago Gabriel a gennaio”.

A pagina 19 l'approfondimento in apertura: “Firenze, un altro Gabriel” e in sommario: “A gennaio il centrale. Il Lecce: 30 milioni”. Di spalla: “Dragusin, rosso: martedì rientra già al Viola Park”, mentre in taglio basso si legge: “Vanoli ‘Fagioli e un altro play sarà il futuro’”.