L'insinuazione: erano tutte colpe di Grosso? Gli alibi sono finiti: meglio il vecchietto El Sha dei giovani viola
Fabio Grosso. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
C'è chi ritira fuori dal ‘colpometro’ anche Fabio Grosso, nell'analizzare la brusca battuta d'arresto di ieri della Fiorentina, tutto fuorché attesa dopo i segnali incoraggianti in serie delle gare prima della sosta. La scossa Vanoli l'aveva data subito, eppure ieri si è rivisto tutto il peggio che sembrava ormai alle spalle. La Gazzetta dello Sport punta il dito sui giocatori viola, lanciando una provocazione sul fatto che le colpe fossero davvero tutte di Grosso.
Se El Shaarawy corre più degli altri
Nettamente meglio l'approccio e l'impatto di un ‘vecchietto’ (34enne) come El Shaarawy rispetto ai tanti giovani viola, in balìa delle onde per una buona metà della partita. Gli alibi, dopo l'esonero del tecnico a inizio settembre, ormai sono ampiamente finiti.
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