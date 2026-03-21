Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, è intervenuto a 30° minuto su Italia 7 per parlare della gara della Fiorentina contro i nerazzurri e dell'attualità dei viola: “La Fiorentina ha passato il turno in Conference anche se in maniera non facile. In Europa nulla è scontato. La brutta figura è sempre dietro l'angolo in queste competizioni”.

"Difficile fare calcoli per Fiorentina e Inter"

Sulla sfida in programma domenica sera contro l'Inter Galante ha commentato: "Per l'Inter non è così scontata la vittoria del campionato, deve quindi dare tutto. Ha tre partite molto delicate tra Fiorentina, Roma e Como. Per la Fiorentina è una partita importante per dare continuità agli ultimi risultati. Per entrambe è comunque difficile fare tanti calcoli: serve andare in campo e dare il massimo ogni partita".

"Se la Fiorentina si trova lì…"

E ha aggiunto: "La Fiorentina deve dimostrare che la sua classifica è bugiarda, anche se, se si trova lì, significa che alcune problematiche ci sono. Quando venivo a giocare con l'Inter a Firenze non era facile per nessuno".