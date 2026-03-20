Roma eliminata da Italiano e in apprensione per Koné. Starà fuori a lungo, ma per la Fiorentina...

Serataccia per la Roma di Gianpiero Gasperini. Il Bologna del tecnico ex Fiorentina Italiano compie l'impresa all'Olimpico ed elimina i giallorossi dall'Europa League. Oltre al danno, la beffa: Manu Koné è dovuto uscire dal campo per infortunio muscolare e l'ambiente è in apprensione.

Brutta perdita per Gasperini

Gli esami, secondo Adnkronos, hanno riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Un problema che lo costringerà a stare lontano dai campi di gioco per almeno un mese, imponendo a Gasperini un'altra pesantissima assenza.

Ma Koné ci sarà contro la Fiorentina

Quante partite salterà Koné? Sicuramente non ci sarà contro Lecce, Inter, Pisa e Atalanta. La speranza è riaverlo per sfidare il Bologna (25 aprile), la semi-certezza è il ritorno tra i convocati per la sfida contro la Fiorentina all'Olimpico. Contro i viola, dunque, non dovrebbero esserci problemi per la sua presenza.