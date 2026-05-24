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Dodô e Fortini i sacrificabili. Ecco quanto chiede Paratici per i due terzini

Redazione /
Dodô
Dodô. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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La Nazione in edicola questa mattina fa il punto su quelle che potrebbero essere le mosse di mercato della Fiorentina in vista della prossima stagione. 

I sacrificabili

Qualcuno finirà sicuramente nella lista dei sacrificabili e in tal senso, i due giocatori con il contratto in scadenza nel 2027 Dodô e Fortini sono i più a rischio. Le trattative per il rinnovo si sono arenate per entrambi e l'addio potrebbe arrivare in estate. 

Le cifre

Paratici per il brasiliano si aspetta offerte vicine ai 20 milioni e non si muoverà per cifre inferiori. Fortini, invece, potrebbe partire per una cifra inferiore ai 10 milioni. 

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