Dodô e Fortini i sacrificabili. Ecco quanto chiede Paratici per i due terzini

La Nazione in edicola questa mattina fa il punto su quelle che potrebbero essere le mosse di mercato della Fiorentina in vista della prossima stagione.

I sacrificabili

Qualcuno finirà sicuramente nella lista dei sacrificabili e in tal senso, i due giocatori con il contratto in scadenza nel 2027 Dodô e Fortini sono i più a rischio. Le trattative per il rinnovo si sono arenate per entrambi e l'addio potrebbe arrivare in estate.

Le cifre

Paratici per il brasiliano si aspetta offerte vicine ai 20 milioni e non si muoverà per cifre inferiori. Fortini, invece, potrebbe partire per una cifra inferiore ai 10 milioni.