Infinito Marcos Alonso! L'ex Fiorentina firma un rinnovo pluriennale con il Celta Vigo, giocherà fino alle soglie dei 40 anni

Marcos Alonso non ha alcuna intenzione di fermarsi nonostante i quasi 36 anni! L'ex Fiorentina, passato da Firenze dal 2013 al 2016, proseguirà la propria carriera per altre due stagioni.

L'esperienza in viola

Fu proprio la Fiorentina a lanciare l'allora giovane terzino spagnolo nel grande calcio. Dopo il percorso di crescita nelle giovanili del Real Madrid e la prima esperienza fra i grandi al Bolton, la viola lo acquistò a titolo gratuito dopo la scadenza del contratto con gli inglesi. Dopo un'esperienza in prestito al Sunderland, arrivò la definitiva consacrazione in maglia viola. La super stagione sotto la guida di Paulo Sousa gli valse la chiamata del Chelsea, che lo comprò nell'estate del 2016.

Il rinnovo di contratto

Dopo Firenze, lo spagnolo ha vissuto tanti anni a Londra e un biennio al Barcellona, prima di approdare nel 2024 al Celta Vigo. E' proprio con la squadra della Galizia che il terzino (oggi spesso anche centrale) ha deciso di rinnovare il contratto per altre due stagioni, cioè fino al 2028. Nessuna intenzione di smettere dunque per l'ex viola, che in quella data avrà ben 38 anni.