La probabile formazione della Fiorentina: qualche dubbio a centrocampo, l’attacco invece è già scritto

Finalmente arriva il primo impegno stagionale ufficiale della Fiorentina. La serie di amichevoli ha portato qui, al terzo turno di Coppa Italia contro il Benevento. L’indicazione della vigilia di mister Grosso è stata piuttosto chiara: dare maggiore spazio a chi ha visto il campo con più frequenza. Le risposte, allora, sono automatiche.

Ecco Fiorentina-Benevento

In porta il favorito è De Gea, ma non è da escludere l’opzione Christensen essendo pur sempre una gara di coppa. In difesa, sulle fasce, parte in vantaggio la coppia spagnola Jimenez-Valdepeñas, mentre al centro si piazzeranno Dragusin e Ranieri. A centrocampo, con Ndour e Brescianini (leggermente favorito su Mandragora), il dubbio è quello tra Fagioli e Oulai; un ballottaggio molto aperto, con piccole percentuali a favore del numero 44 vista l’indisponibilità dell’ivoriano nell’ultimo test. Davanti sono poche le scelte: ad accompagnare l’unica punta Kean saranno Atta e Gudmundsson.

Le scelte di Grosso

La probabile formazione della FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepeñas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Atta, Gudmundsson; Kean. All.: Fabio Grosso.