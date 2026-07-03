Ma quale ritorno in Italia per Kayode! L'ex viola rinnova il contratto e si lega al Brentford a lungo

L'ex giocatore della Fiorentina Michael Kayode era finito nel mirino dell'Inter come possibile sostituto di Denzel Dumfries. L'esterno classe 2004 non farà però ritorno in Italia.

Lungo rinnovo

Come ha rivelato l'esperto di mercato Fabrizio Romano tramite il proprio profilo X, il terzino azzurro ha rinnovato il contratto con il Brentford fino al 2032, allungando di altri 2 anni il contratto in essere.

Un chiaro segnale

Un segnale chiaro di quanto il club britannico punti sul ragazzo e della volontà del calciatore di rimanere in Premier League. Il campionato inglese sembra essere perfetto per le sue caratteristiche e, non a caso, nell'ultima stagione il suo rendimento è stato molto positivo.