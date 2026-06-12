UFFICIALE: Aquilani è il nuovo allenatore del Sassuolo

Il nuovo allenatore della Fiorentina sostituito dall'ex tecnico della Primavera viola. Era nell'aria, e adesso è anche ufficiale: Alberto Aquilani è il nuovo allenatore del Sassuolo.

Promozione in Serie A

Dopo l'ottima stagione in Serie B sulla panchina del Catanzaro, con il quale ha sfiorato la vittoria dei play-off, Aquilani potrà dunque misurarsi con la Serie A e andrà a prendere il posto proprio di Fabio Grosso, passato alla Fiorentina.