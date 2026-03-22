Retroscena di mercato: l'Inter ci aveva provato in due occasioni diverse per un titolare della Fiorentina

L'edizione di oggi de La Nazione svela anche un retroscena di mercato che coinvolge da vicino Fiorentina e Inter, che si sfideranno stasera.

L'Inter voleva De Gea

Sulle pagine del quotidiano si legge infatti che l'Inter abbia cercato il portiere viola David De Gea per due volta sul mercato: “I nerazzurri avevano cercato di tentare durante il mercato scorso e forse a gennaio”.

Ma nella prossima stagione…

Un discorso quello del portiere ormai chiuso, con l'Inter che sembra aver puntato sul Vicario del Totthenam nella prossima stagione per difendere la porta.