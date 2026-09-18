Il retroscena sull'arrivo di Atta alla Fiorentina: l'Udinese era pronto a offrirlo a un'altra squadra, poi Paratici...

Su La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si legge, nel focus sulla Fiorentina, anche un particolare retroscena legato all'arrivo di Arthur Atta a Firenze.

Il retroscena di mercato

Il centrocampista è stato uno dei primi ad arrivare in viola nella rivoluzione di Paratici e proprio il ds viola ha colto un segnale di mercato importante per accaparrarselo. L'Udinese, infatti, lo stava per proporre al Milan e, una volta scoperto, la dirigenza gigliata ha affondato per lui, chiudendo in poco tempo l'affare.

L'affare

Le cifre sono note: 25 milioni più bonus e il 30% sulla futura rivendita, per un totale che potrebbe andare oltre i 40 milioni. Uno degli affari più onerosi della storia centenaria della Fiorentina,