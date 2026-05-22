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Corriere dello Sport-Stadio: Diciottomila fischi per la Fiorentina

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina si parla dell'ultima partita stagionale della Fiorentina e del futuro della squadra e della società viola. 

Prima pagina

In prima pagina si legge al centro: “Firenze delusa. Fischia la fine. E Vanoli ancora non sa se resterà". 

Pagina 18 e 19

A pagina 18 e 19 si legge il titolo grande: “Diciottomila fischi su Firenze. Nessuna festa, stasera i tifosi si faranno sentire". E a lato: “L'ombra di Grosso resiste su Vanoli”. 

 

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