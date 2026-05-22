Corriere dello Sport-Stadio: Diciottomila fischi per la Fiorentina

Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina si parla dell'ultima partita stagionale della Fiorentina e del futuro della squadra e della società viola.

Prima pagina

In prima pagina si legge al centro: “Firenze delusa. Fischia la fine. E Vanoli ancora non sa se resterà".

Pagina 18 e 19

A pagina 18 e 19 si legge il titolo grande: “Diciottomila fischi su Firenze. Nessuna festa, stasera i tifosi si faranno sentire". E a lato: “L'ombra di Grosso resiste su Vanoli”.