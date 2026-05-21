Corriere Fiorentino: Un ritorno a Firenze senza sorrisi

Un articolo sulla Fiorentina presente all'interno del Corriere Fiorentino di oggi.

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L'articolo in questione è titolato: “Un ritorno senza sorrisi”. Ovvero: “La prima volta dell’ex Palladino al Franchi e la delusione dei tifosi per la stagione complicata dei viola: domani il clima sarà teso”.

Breve, intenso e contraddittorio

Articolo che inizia così: “Breve, intenso, e sotto tanti punti di vista contraddittorio. Un anno vissuto intensamente (e quasi per intero al Viola Park), nel quale l’unica certezza è che Raffaele Palladino ci ha messo tutto se stesso”.