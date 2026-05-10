Fiorentina-Genoa: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Ancora un punto e poi sarà salvezza aritmetica: la Fiorentina lo cerca oggi contro il Genoa al 'Franchi', in quella che può essere anche una prima giornata da resa dei conti a livello ambientale. La squadra di Vanoli sarebbe salva anche in caso di mancato successo della Cremonese, che però ospita il Pisa. La matematica dunque come unico oggetto di interesse del pomeriggio.

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Appuntamento alle 15 al ‘Franchi’ e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con spazio alle pagelle e alle voci dei protagonisti a fine gara.