Il duello tra Fiorentina e Napoli per un esterno del Boca Juniors: la situazione

La Fiorentina guarda anche in Argentina per rinforzare la propria batteria d'attacco. Con il 4-3-3 richiesto da Grosso, la squadra viola ha bisogno di esterni per completarsi e una soluzione potrebbe arrivare proprio dal Sud America, più precisamente dall'Argentina.

Gli occhi della Fiorentina su un esterno del Boca

Il futuro di Exequiel Zeballos sembra sempre più lontano dal Boca Juniors e più vicino all'Italia. Piace tanto in Serie A, anche se manca una destinazione certa. Secondo quanto riportato da Olé, la Fiorentina si è fatta avanti come una seria candidata e potrebbe inserirsi nella trattativa; ancora manca un'offerta.

Futuro in Italia: c'è concorrenza

Occhio anche al Napoli, il cui interesse si è intensificato proprio nelle ultime ore. Il Boca, intanto, sembra essersi messo l'anima in pace circa la decisione del giocatore di lasciare l'Argentina. Il contratto è in scadenza a dicembre.