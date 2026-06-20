Ecco la data dell'esordio ufficiale per la Fiorentina di Grosso. Una rincorsa al trofeo che parte in agosto

Sono giorni di attesa in casa Fiorentina, con la stagione che prenderà il via a partire dal 9 luglio, data per cui è fissato il ritrovo al Viola Park per l'inizio ufficiale del ritiro estivo, che proseguirà fino al 23 luglio.

Amichevoli

Si sono già delineate anche le amichevoli estive, con la Primavera e il Gubbio che verranno affrontate al Viola Park, mentre dall'ultima settimana di luglio la Fiorentina volerà in Inghilterra per sfidare a Londra QPR e Watford, per poi affrontare il 6 agosto al Viola Park il Deportivo La Coruna, neo promosso in Liga, in quella che sarà probabilmente l'ultima amichevole estiva per i gigliati.

Esordio ufficiale

La data dell'esordio in competizioni ufficiali per la Fiorentina di Fabio Grosso sarà il 16 agosto, con i viola che saranno impegnati nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. L'avversario? Ancora incerto, ma certamente una squadra di categoria inferiore rispetto alla Fiorentina. Perché sarà la vincente della sfida tra Benevento e Ravenna. I gigliati giocheranno al Franchi.