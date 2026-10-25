La Juventus torna a vincere e fa anche un piacere alla Fiorentina. La nuova CLASSIFICA di Serie A
Dopo un paio di inciampi e il rovescione interno con la Lazio, la Juventus è tornata a vincere nel match delle 18, penultimo posticipo dell'ottava giornata di Serie A. Successo per 2-0 in casa del Lecce, tutto deciso nella prima frazione di gioco.
Le reti
La prima rete al 29' porta la firma di McKennie, che tocca in scivolata una punizione dalla trequarti da Douglas Luiz. La seconda rete invece al 41' è merito proprio del brasiliano che dal limite pesca un diagonale velenoso che entra con l'aiuto del palo. Il Lecce resta così a quota 9 e quantomeno non si allontana troppo dalla Fiorentina.
La nuova classifica di Serie A
La nuova classifica di Serie A: Lazio 22, Inter 22, Roma 18, Como 17, Milan 15, Frosinone 14, Juventus 14, Cagliari 13, Torino 13, Napoli 11, Atalanta 10, Lecce 9, Sassuolo 8, Bologna 8, Genoa 7, Monza 7, Udinese 4, Fiorentina 4, Parma 4, Venezia 3.