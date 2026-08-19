I cento milioni in conto capitale versati dai Commisso. Le ingenti risorse della proprietà viola

La proprietà della Fiorentina, ovvero la famiglia Commisso, ha versato negli ultimi mesi 100 milioni nelle casse del club viola, in conto capitale. Inoltre, ha confermato per la stagione 2026-27 la sponsorizzazione di Mediacom, compreso l'importo di 25 milioni annui. A riportare questa notizia ci ha pensato stamani La Gazzetta dello Sport.

Resoconto economico

La ‘rosea’ fa anche una sorta di cronistoria economica del club da quando sono arrivati i Commisso. I 100 milioni versati nell'ultimo anno si aggiungono ai 186 che risultavano al 30 giugno 2025, di cui 122 destinati a finanziare il Viola Park. Non va dimenticato, inoltre, che ogni anno affluiscono copiose risorse attraverso il main sponsor Mediacom: compresi i 25 milioni del 2026-27, dalla partnership sono arrivati complessivamente 200 milioni, per un totale quindi di 486 milioni nella Fiorentina.

Acquisto prima…e stadio ora

Quando Rocco la prese dai Della Valle si impegnò per 143 milioni per l'acquisto delle azioni, il che fa salire il conto a 629 milioni. E non è finita qui perché ci saranno da aggiungere i 55 milioni per il completamento del secondo lotto dei lavori allo stadio.