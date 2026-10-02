La Fiorentina mette nel mirino una delle sorprese più recenti della Serie A per la difesa
Il mercato non si ferma mai. La prossima finestra invernale potrebbe regalare ancora nuove sorprese in casa Fiorentina, con un obiettivo che potrebbe essere un nuovo innesto tra i difensori centrali (visto lo spostamento di Viery verso il ruolo di terzino sinistro.
Obiettivo per la difesa
Come riporta l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino per la difesa del futuro Tiago Gabriel del Lecce, difensore portoghese classe 2004.
Esperienza italiana
Arrivato al Lecce lo scorso inverno dall'Estrela Amadora, Tiago Gabriel ha collezionato in questi mesi di esperienza in Puglia 46 partite e 4 gol.
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