Home / Edicola Viola La Gazzetta dello Sport: Croci incanta anche il Qatar Redazione / 21 November 2026, 12:01 X Facebook WhatsApp Telegram Threads Email Commenti Condividi Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google Su La Gazzetta dello Sport, spazio viola a pagina 18: “Il tesoro Varela sfida Pellegrino. Sono gol salvezza”. A pagina 25 gli onori a Croci: “Valanga azzurra” e “Croci incanta tutti e l'Italia si diverte: 6-0 alla Giamaica”. Notizie correlate Pellegrino scavalca anche i numeri oltre a Beto: l'incubo Cuesta è alle spalle ma la strada da Nove della Fiorentina è lunga Croci sulle orme di Chiesa: in Qatar è già show e al Viola Park si sfregano le mani. "Mancini ci ha visto giusto" 💬 Commenti X Facebook WhatsApp Telegram Threads Email Condividi Commenta