Sputi, tensioni e accuse: il pareggio delle polemiche tra Irlanda e Israele. Solomon stavolta...

Il pareggio tra Irlanda e Israele, ieri sera a Debrecen, è stato accompagnato da tensioni e polemiche. All’intervallo, giocatori e staff si sono affrontati nei pressi del tunnel: Damien Doyle, preparatore irlandese, ha denunciato di essere stato colpito da uno sputo di un calciatore israeliano. L’accusa resta da accertare; entrambi i commissari tecnici hanno dichiarato di non aver visto l’episodio.

Tentativo di intimidazione

Durante la gara, ci sono stati diversi interventi duri su Jayson Molumby che hanno alimentato il nervosismo. Il CT irlandese, Heimir Hallgrímsson, ha parlato di un tentativo di intimidazione, mentre Ben Shimon ha negato che il centrocampista fosse stato deliberatamente preso di mira.

Gloukh trattenuto

Dopo il fischio finale, lo staff israeliano ha trattenuto Oscar Gloukh mentre si dirigeva verso gli avversari. Hallgrímsson ha poi chiesto alla UEFA di evitare futuri incroci tra le nazionali.

Solomon a questo giro…

L'ex attaccante della Fiorentina, Manor Solomon, entrato al 72’, questa volta non risulta coinvolto nelle accuse si è tenuto alla larga dai guai a differenza di quanto accaduto durante e dopo la partita d'andata. Sul campo, Parrott su rigore e Dor Peretz hanno firmato l’1-1 che ha chiuso una serata carica di tensione.