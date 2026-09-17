Le lacrime di felicità di Gnonto: l’immagine di chi vuole davvero la Fiorentina

Wilfried Gnonto non è un fenomeno, né mai lo diventerà, probabilmente, ma ha voluto fortemente l’approdo alla Fiorentina e sarà un calciatore molto utile nell’annata appena iniziata. Il classe 2003 di Verbania è per la prima volta di scena in Italia da calciatore professionista, dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Inter. 13 le presenze con la Nazionale maggiore dell’Italia, con un gol segnato.

Il ritorno in Italia

Dopo l’approdo in Svizzera allo Zurigo nel 2019, Gnonto dal 2022 si è spostato in Inghilterra, militando nel Leeds United per 4 stagioni prima di passare alla Fiorentina nell’ultima sessione di calciomercato… e segnare il primo gol in Italia con un club di Serie A, quello in Coppa Italia contro il Pisa. L’arrivo a Firenze di Gnonto non è filato liscio, anzi: l’ala piemontese ha dovuto attendere con trepidazione fino alle ultime ore di mercato.

La gioia per l’arrivo in viola

Un bravo ragazzo, che ha dimostrato di tenerci tanto alla possibilità che la Fiorentina gli ha offerto. E c’è un gran bel retroscena: Gnonto è stato un giorno intero in ballo in attesa della firma del Leeds sui documenti. Gli inglesi attendevano infatti di chiudere l’ingresso di Bahoya prima di lasciarlo partire. Gnonto ha pianto di gioia quando è arrivato il via libera del Leeds, e aveva un sorriso gigantesco stampato sul volto. Un’allegria contagiosa, che potrà dare ulteriore carica al nuovo gruppo che sta prendendo forma.