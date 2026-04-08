Corriere dello Sport-Stadio: De Gea l'acchiappa aquile, Kean alle prese con la tibia
Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.
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L'apertura del quotidiano sportivo è per: “De Gea acchiappa aquile”. Sottotitolo: “Domani torna titolare: al Crystal se lo ricordano bene”. In taglio basso: “Media punti da Europa: 23 in 14 gare”.
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Qui leggiamo: “A Londra yes, we Kean”. Sommario: “La tibia continua a dargli fastidio ma Moise è pronto per giocare dal 1’”. Poi troviamo: “Già Antognoni mise ko il Palace al Viareggio ‘73”. Infine le motivazioni che hanno portato alla condanna il dottor Galanti: “Fabbricato un referto falso su Astori”.
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