Ma Kean non sta bene: un problema che si trascina da settimane, uno stop impossibile da dargli
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
I problemi alla tibia di Moise Kean non sono alle spalle. Il fastidio resta e si ripropone continuamente per il centravanti della Fiorentina.
Ostacolo tibia
Il giocatore, scrive in proposito stamani il Corriere dello Sport-Stadio, si sta allenando regolarmente, ma la tibia rimane un ostacolo con cui fare i conti; un problema il suo risolvibile solo con uno stop prolungato che eviti ulteriori traumi, ma che ora è impossibile da attuare per il susseguirsi delle partite.
Si vive alla giornata
A Londra, Kean partirà titolare, ma si vive alla giornata nella gestione del problema che ormai si trascina da settimane.
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