"Ndour deve crescere per essere un perno, Fagioli leader tecnico della Fiorentina. Ounahi? Buon giocatore, ma c'è di meglio"

Intervenuto a Radio Bruno, l'ex centrocampista della Fiorentina Daniele Amerini, oggi procuratore, ha spaziato a 360 gradi sulla mediana viola, tra prospettive di mercato e gestioni dei vari elementi in organico.

‘Mandragora non è un titolare inamovibile’

“A centrocampo c’è da intervenire per la Fiorentina, che ha sofferto tanto in mediana. Non può ripartire dal reparto dello scorso anno: Fagioli è il punto fermo, il resto va migliorato e potenziato. Se poi c’è il colpo in canna per sostituire Fagioli, di fronte ad una certa offerta può partire… oggi però è il leader tecnico della Fiorentina. Ndour è cresciuto ma deve ancora migliorare per essere un perno a centrocampo. Mandragora se chiamato in causa fa sempre il suo, porta gol anche se non entusiasma, ci si può contare, anche se non è un titolare inamovibile”.

‘Fazzini ha pagato infortunio e collocazione, Ounahi…’

“Brescianini e Fabbian sono due calciatori di rendimento se l’annata va bene, altrimenti non ti tirano fuori dalle difficoltà. Fazzini può essere una buonissima mezzala, anche se gli manca un po’ di fisico, però ha spunti. Ha pagato l’infortunio quest’anno, e anche la collocazione tattica quando chiamato in causa. Anche Sohm non è quello visto a Firenze. Ounahi? È un buon giocatore… ci può essere di meglio ma certamente ha caratteristiche che non ci sono in rosa. Con Grosso vedremo giocare meglio, porterà novità, dinamismo e velocità. Calciatori che saltano l’uomo, ci sarà una mentalità più offensiva”.