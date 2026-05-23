VIDEO FN - Mentre in campo c'è Fiorentina-Atalanta, in Maratona... si corre con i sacchi e si gioca a ruba bandiera!

La partita al Franchi non aveva niente da dire, né per la Fiorentina, né per l'Atalanta, la prima già salva, la seconda già matematicamente qualificata alla prossima Conference League.

Olimpiadi in Maratona

E così, per combattere la noia di una partita non proprio entusiasmante, un gruppetto di tifosi viola in parterre di Maratona ha organizzato durante la partita delle vere e proprie olimpiadi, con gare a squadre. Il gruppo ha giocato a bandierina, bowling con le birre e perfino alla corsa con i sacchi. Un modo di vivere la partita divertente e goliardico, che attirato le risate di tutta la Maratona ma non solo.

I video

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