Fabbian: "Parma è un'opportunità per me, so bene dove voglio arrivare. Nazionale? Ci spero ancora"

Giovanni Fabbian, centrocampista della Fiorentina in prestito al Parma, ha parlato in un'intervista al Corriere dello Sport, parlando della sua nuova esperienza crociata e delle sue speranze di tornare a vestire la maglia della Nazionale.

L'opportunità Parma

“Cosa rappresenta per me Parma? Credo sia un’opportunità. Mi sono ambientato bene, è una società strutturata, una città molto bella. Si può fare bene. Sono contento di questa scelta. Noi siamo dei professionisti, le scelte sull'allenatore le fa la società, noi dobbiamo lavorare. Cosa ha portato Gilardino? Ci sta dando un grande aiuto. Ha un sacco di esperienza. Noi siamo carichi, vogliamo seguirlo e fare quello che ci chiede in campo”.

Sul suo momento personale

"Il mio credo sia un buon momento, sono dentro al mio percorso. So bene dove voglio arrivare. Ora sono tranquillo perché conosco le mie potenzialità, sono determinato. La Nazionale è sempre uno stimolo e resta un obiettivo, però devo aiutare il Parma e raggiungere i suoi traguardi. Solo se fai bene nel club puoi pensare alla Nazionale".