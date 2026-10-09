Gilardino: "Fabbian ha corsa e spregiudicatezza per attaccare l'area di rigore. Per noi è importante"

Alberto Gilardino, neo-allenatore del Parma, si prepara alla prima di campionato al rientro dalla sosta parlando anche di un giocatore in prestito dalla Fiorentina, quale Giovanni Fabbian, che proprio oggi ha parlato in intervista del suo arrivo a Parma.

Su Fabbian

“I giocatori come lui devono date alla squadra quella corsa e quell'atteggiamento, anche quella spregiudicatezza, nel modo di attaccare l'area di rigore per essere decisivi. Fabbian ha queste caratteristiche nelle corde, ci ho parlato e ci stiamo lavorando, sicuramente è importante per questa squadra. Deve ritrovare quel tipo di attitudine perché ce l'ha, e sono convinto che lo ritroverà velocemente”.

A caccia di riscatto

Dopo una metà stagione piuttosto anonima in maglia viola, è il Parma che ci ha puntato: con Cuesta, l'ex Fiorentina ha raccolto appena 168 minuti nelle prime quattro uscite. Con Gilardino, invece, si candida per rilanciare la propria stagione.