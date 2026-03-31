Dzeko: "Contro l'Italia i bosniaci avrebbero riempito anche San Siro. Lo stadio di Zenica ricorda quelli italiani"
A Sky Sport è tornato a parlare il capitano della nazionale della Bosnia Erzegovina ed ex attaccante della Fiorentina Edin Dzeko, che è intervenuto in merito alla gara di stasera contro l'Italia valevole per l'accesso ai Mondiali.
Sulla gara
"Una partita differente da tutte le altre, anche perché l'Italia è un mio secondo paese in cui sono stato 9 anni. La sento molto di più rispetto a tutti gli altri calciatori che saranno in campo".
Sullo stadio
"Avremmo bisogno di uno stadio come San Siro, sarebbe pieno. Ma siamo abituati a giocare qua, nello stadio piccolino che un po ricorda gli stadi italiani. Non sarà quindi troppo diverso neanche per I'Italia".
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