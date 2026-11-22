Brutte notizie per Zanetti: ennesima ricaduta per un attaccante friulano. Match con la Fiorentina a rischio?
Brutte notizie per l'Udinese e per Paolo Zanetti, che rischiano di dover fare a meno di Keinan Davis anche per la gara contro la Fiorentina, in programma domenica 29 novembre alle 12.30
Nuova ricaduta per Davies
L'attaccante friulano, rimasto fuori quest'oggi contro il Bologna, sarebbe infatti alle prese con una ricaduta al problema all'adduttore di cui soffriva già prima della sosta. Il tecnico Zanetti, in conferenza stampa, ha chiarito che le valutazioni in merito alla sua presenza contro la Fiorentina saranno fatte giorno per giorno.
La prudenza dello staff
Lo staff medico dell'Udinese proverà a recuperare il centravanti inglese per domenica, ma dalle parole di Zanetti emerge la volontà di assumersi meno rischi possibili, al fine di evitare una nuova ricaduta
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