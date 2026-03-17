Galbiati: “Vanoli ha avuto il coraggio di rifare la preparazione, ha rimesso in sesto la Fiorentina. Se si esce dalla Conference…”

L’ex difensore viola Roberto Galbiati ha parlato a Toscana TV, toccando alcune tematiche di casa Fiorentina dopo la pesante vittoria a Cremona.

‘Vanoli ha valorizzato Parisi’

“Se la Fiorentina passa il turno di coppa va bene, ma anche dovesse uscire dalla Conference, me ne farei una ragione, porta via energie importanti. Parisi? È entrato in gara dopo aver segnato, prima non stava incidendo. Vanoli viene giustamente criticato in alcune situazioni, ma non è stata ben valutata la situazione di Parisi, bisogna dargli merito di come è riuscito a valorizzare questo calciatore. Giocare a Firenze è un discorso completamente diverso rispetto ad Empoli. L’allenatore viola ha avuto un’intuizione che è stata poco evidenziata”.

‘Un punto e mezzo a partita di media’

“Vero che Vanoli nelle prime partite ha commesso errori, ma ha rimesso in sesto la Fiorentina sul piano fisico, ed è difficilissimo, davvero complicato farlo mentre si gioca. Ha avuto il coraggio di fare una specie di preparazione, e da quando è arrivato ha fatto più di un punto e mezzo a partita”.