Fabregas: "I medici ci dicano quanto starà fuori Kean con onestà. Abbiamo avuto sfortuna con lui"
L'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa anche dell'infortunio occorso all'ex Fiorentina Moise Kean.
Le parole di Fabregas
"Dobbiamo capire quanto starà fuori Kean, i dottori devono dire onestamente quanto starà fuori. Se dobbiamo fare qualcosa si farà, ma se penseremo che Kean tornerà prima si continuerà così e mi prendo la responsabilità di dire che volevo due attaccanti. Per non tenere un terzo attaccante che non ha spazio, come è successo Ivan Azon, non sai più che dirgli".
Sull'infortunio di Kean
“Abbiamo avuto la sfortuna che Moise si è fatto male, ci prendiamo la responsabilità e se un giorno dovremo giocare con 6-7 centrocampisti lo faremo”.
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