L'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa anche dell'infortunio occorso all'ex Fiorentina Moise Kean.

Le parole di Fabregas

"Dobbiamo capire quanto starà fuori Kean, i dottori devono dire onestamente quanto starà fuori. Se dobbiamo fare qualcosa si farà, ma se penseremo che Kean tornerà prima si continuerà così e mi prendo la responsabilità di dire che volevo due attaccanti. Per non tenere un terzo attaccante che non ha spazio, come è successo Ivan Azon, non sai più che dirgli".

Sull'infortunio di Kean

“Abbiamo avuto la sfortuna che Moise si è fatto male, ci prendiamo la responsabilità e se un giorno dovremo giocare con 6-7 centrocampisti lo faremo”.