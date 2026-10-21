Iachini riparte da una sua "vecchia fiamma"? L'ex Fiorentina tra i candidati per una panchina di B

Dopo più di due anni lontano dai campi, Giuseppe Iachini potrebbe tornare in corsa. Una nuova possibile chance per la sua carriera arriva dalla Serie B, categoria che lo ha visto grande protagonista in passato. La squadra in questione è la Sampdoria, che il mister conosce molto bene.

In lizza per il post Corradi

Stando a quello che riporta Tuttomercatoweb.com, Iachini è uno dei profili a cui ha pensato la dirigenza dopo l'esonero di Bernardo Corradi. Gli altri sono quelli di Michele Mignani, Luca D’Angelo, Fabio Caserta e Fabrizio Castori. Per lui sarebbe un ritorno a Genova, visto che sulla panchina doriana ha conquistato una delle 4 promozioni in Serie A della sua carriera (le altre 3 alla guida di Chievo, Brescia e Palermo).

Possibile occasione di riscatto

Iachini non viene certo da esperienze entusiasmanti. Le ultime due sono state sulle panchine di Parma e Bari, entrambe da subentrato e chiuse rispettivamente con un anonimo 12° posto e un esonero. In precedenza, due anni alla Fiorentina (più volte subentrato, esonerato e richiamato) conclusi a metà classifica.