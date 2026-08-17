Il padre dei ragazzi che hanno giocato in spiaggia con Mastantuono: "Storie che riavvicinano la gente al calcio"

Ha fatto grande scalpore il video di Mastantuono, giocatore appena arrivato alla Fiorentina, che a Ferragosto è stato ripreso mentre giocava a calcio con dei ragazzi in spiaggia. Il padre dei giovani, Francesco Graziani, ha commentato a MOW Magazine le emozioni di quella giornata.

Il racconto del padre

“Eravamo a festeggiare il Ferragosto in spiaggia, così dal nulla abbiamo visto arrivare Franco Mastantuono. Era con due amici, ma appena ha notato il pallone si è catapultato con gli altri ragazzini: palleggi, colpi da maestro di ogni tipo, uno spettacolo".

Su Mastantuono

"Si è dimostrato una persona eccezionale: ha salutato tutti, dato cinque, si è concesso a foto, condiviso sorrisi. Tutto molto tranquillo. Noi eravamo sorpresi e felici di quello che abbiamo vissuto, siamo contenti che sia capitato a noi e sicuramente non ce lo dimenticheremo mai. Queste storie riavvicinano la gente al calcio”.