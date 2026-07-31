Corriere dello Sport-Stadio: Assist Real per Mastantuono

Il Corriere dello Sport in edicola oggi so sofferma inevitabilmente sul mercato, con la Fiorentina attiva su diversi fronti sia in entrata che in uscita.

Prima pagina

In copertina il quotidiano si sofferma sulle trattative tra Fiorentina e Real Madrid; quella conclusa per Valdepenas e quella ancora in fase di realizzazione per Mastantuono: “Viola Real! Mastantuono via libera da Mou” e ancora “Valdepenas da Grosso”.

Pagina 15

Nella pagina interna dedicata ai colori viola, il Corriere ritorna sul mercato della Fiorentina: “Promessa viola, Valdepenas in campo contro Mou”. Di spalla un approfondimento sull'altra trattativa con il Real “Mastantuono, c'è l'assist del Real". In taglio basso, infine, il punto sulle uscite: “Sohm esce, trattativa con il Venezia”.