Koopmeiners: "Sto giocando molto bene, devo replicare anche con la Fiorentina"

Dopo la vittoria contro l'AZ Alkmaar, a Sky Sport ha parlato il centrocampista della Juventus Teun Koopmeiners, che ha rivolto uno sguardo anche alla partita contro la Fiorentina.
Le parole di Koopmeiners
“Penso che nell'ultima partita ho giocato molto bene. Devo dare tutto alla squadra ogni giorno, anche durante gli allenamenti. È semplice”.
Sulla Fiorentina
"Dovevo fare lo stesso anche questa sera e dovrò farlo questo weekend contro la Fiorentina. Devo continuare così, devo stare sereno nella mia testa, dare tutto con il mio corpo e andare avanti".
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