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Gasperini ritrova due pedine importanti per l'esordio contro la Fiorentina

Redazione /
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Manca sempre meno all'esordio in Serie A della Fiorentina, che lunedì prossimo sfiderà a domicilio la Roma di Gian Piero Gasperini. 

Un recupero in mezzo

L'allenatore giallorosso dovrà fare i conti tra infortuni e nuovi acquisti in vista della prima di campionato in programma all’Olimpico. Come riporta Il Tempo, a recuperare per la gara è il centrocampista classe 2004 Niccolò Pisilli

E uno sulla fascia

Insieme a lui Gasperini ritrova anche Wesley, ormai esperto della fascia giallorossa dopo una bella stagione alla Roma lo scorso anno. Due recuperi importanti in vista del via ufficiale della Serie A.  

 

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