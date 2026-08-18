Gasperini ritrova due pedine importanti per l'esordio contro la Fiorentina
Manca sempre meno all'esordio in Serie A della Fiorentina, che lunedì prossimo sfiderà a domicilio la Roma di Gian Piero Gasperini.
Un recupero in mezzo
L'allenatore giallorosso dovrà fare i conti tra infortuni e nuovi acquisti in vista della prima di campionato in programma all’Olimpico. Come riporta Il Tempo, a recuperare per la gara è il centrocampista classe 2004 Niccolò Pisilli.
E uno sulla fascia
Insieme a lui Gasperini ritrova anche Wesley, ormai esperto della fascia giallorossa dopo una bella stagione alla Roma lo scorso anno. Due recuperi importanti in vista del via ufficiale della Serie A.
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