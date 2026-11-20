Stefano Peduzzi, direttore di Monza-News, ha dato qualche indicazione sulla sfida di lunedì tra Monza e Fiorentina: queste le sue parole in collegamento col Pentasport.

Su Palladino

“Con Palladino secondo me vi siete lasciati sfuggire un buon allenatore, lo ha dimostrato sia a Bergamo che a Bologna, mentre a Firenze non è stato amatissimo. Certo ha un carattere particolare: avevamo veramente un buon rapporto, ma quando è andato via da Monza, la sera stessa, mi ha tolto l'amicizia su Facebook! Lui è un po' spigoloso, presuntuoso, non era mica successo niente fra noi… se fosse assistito da un miglior carattere, sarebbe già in una big a mio modo di vedere. Poi non mi ha reso l'amicizia su Facebook, ci sono rimasto male ma se me l'avesse tolta una bella ragazza ci sarei rimasto peggio…”.

Sul Monza

“Il Monza ha rinnovato completamente ma affidandosi a un allenatore, pur se reduce da tre fallimenti, esperto di salvezze: per me Juric è il miglior allenatore possibile per il Monza, tanto che la squadra è partita bene a livello di prestazioni… manca qualche punto forse, ma ci sono tanti infortuni e tanti giocatori che si fanno fatica a recuperare, uno su tutti Colpani che a Firenze conoscete bene. Siamo passati vicini al campo sportivo lunedì: ogni tre secondi Juric urlava ‘Ragazzi, lunedì bisogna vincere!’. Varela è capocannoniere, va in Nazionale e fa due partite su due in tribuna: probabilmente il suo livello è da parte destra della classifica, in questo momento… e credo che al 99% a gennaio ci saluterà, sappiamo come funziona quando c'è da fare plusvalenza. Se vale quanto dicono, 30-40 milioni, il Monza lo impacchetta e lo spedisce via: poi ovvio che vorrei anch'io rimanesse fino a giugno, è quasi una polizza assicurativa sulla salvezza”.