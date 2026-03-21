Ndour pronto a riaccomodarsi a sedere. La penuria di esterni per Vanoli prosegue almeno fino al dopo sosta

La maledizione degli esterni, da quelli che non erano presenti in rosa a inizio stagione a quelli che stanno venendo a mancare in continuazione, un po' a rotazione. Sia per Solomon che per Fortini se ne riparlerà dopo la sosta, con l'israeliano che dal match di ritorno con lo Jagiellonia aveva già messo nel mirino il Verona. Lo stesso ha fatto il classe 2006 negli ultimi giorni.

Per chiudere questo ciclo di partite prima dell'ultima sosta di campionato, Vanoli si affiderà ancora a Parisi e Gudmundsson come esterni offensivi, con Dodo e Gosens terzini. Ci sarà anche la classica turnazione a centrocampo, con Brescianini pronto a rilevare Ndour, l'uomo dei ‘gol fortunati’ in coppa.