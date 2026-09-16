Poteva andare alla Fiorentina, ora sta faticando a Napoli. Jeda su Lucca: "Serve personalità"

La partita tra Fiorentina e Napoli porta in dote, oltre a mettere in palio punti pesanti per entrambe, anche qualche intreccio di mercato. Lorenzo Lucca, per esempio, avrebbe potuto giocare questa sfida con la maglia viola invece che con quella azzurra. In estate qualche sondaggio è stato fatto da parte del club di Commisso, che però alla fine ha virato su Pellegrino e Beto per sopperire alla partenza di Kean.

L'inizio difficile e le urla di Allegri

Tornato nel capoluogo campano dopo un'esperienza poco felice al Nottingham Forest, Lucca ha iniziato la stagione come alternativa al centravanti titolare Hojlund. In queste prime settimane è sceso in campo in tutte e 5 le partite disputate dal Napoli, senza però né andare a segno né convincere sul piano della prestazione. Anzi, nel finale dell'ultimo match di campionato contro il Bologna si è beccato delle urla da parte di Allegri per aver gestito male un pallone.

Jeda “tranquillizza” Lucca

Intervistato da Radio Tutto Napoli, Jeda ha parlato dell'attaccante ricordando un aneddoto personale vissuto con Allegri: “Penso che Lucca sia un ottimo giocatore e un buon attaccante. Però esistono giocatori adatti a certe squadre e giocatori adatti ad altre. Il Napoli ha bisogno di calciatori con grande personalità, perché giocare al Maradona e lottare per lo scudetto è qualcosa di diverso. Ho visto l’episodio con Lucca e posso assicurarvi che anche con noi a Cagliari Allegri si arrabbiava quando sbagliavamo determinate situazioni, soprattutto quando un errore poteva diventare pericoloso. Vive tantissimo la partita. A me, quando sbagliavo qualche pallone, diceva: “Come fai a sbagliare un pallone così?”. Era il suo modo di spronarti e farti capire l’errore”.