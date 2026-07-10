Fine di un'era, anche l'Empoli vicino al passaggio ad un fondo americano! Corsi abbandona dopo 35 anni
Come riporta La Gazzetta dello Sport, anche l'Empoli potrebbe presto diventare americano, seguendo quindi la stessa traiettoria della Fiorentina. Dopo 35 anni di gestione, la famiglia corsi potrebbe abbandonare il club toscano.
Il comunicato del club
Nella giornata di ieri la società, tramite un comunicato ufficiale, ha confermato l'esistenza di una trattativa in stato avanzato con un fondo americano, con un accordo di esclusiva già sottoscritto tra le parti.
Tempistiche e questioni economiche
L'affare dovrebbe chiudersi entro l'estate, sancendo così la fine della gestione della famiglia Corsi. Un'era che si chiude soprattutto per motivi economici, l'Empoli ultimamente non naviga in acque tranquille dal punto di vista finanziario e il fondo statunitense ha senz'altro più liquidità a disposizione dell'attuale proprietà.