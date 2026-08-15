Il primo vero banco di prova della carriera di Grosso. La Fiorentina e una responsabilità mai avuta prima

La Fiorentina si presenta al via della nuova stagione con una squadra profondamente cambiata, nove acquisti già messi a disposizione di Fabio Grosso e un mercato che, stando anche alle parole dello stesso allenatore, non è ancora concluso. La società ha investito, ha cambiato volto alla rosa e ha messo nelle mani del tecnico una quantità di soluzioni che sulla carta autorizzano il tifo viola a pretendere una stagione quantomeno convincente dopo un’annata deprimente.

Nelle mani di Grosso

Adesso è (quasi) tutto nelle mani di Fabio Grosso. Al di là dei tasselli mancanti che arriveranno nelle ultime settimane di mercato, sta all’allenatore viola far rendere al meglio una rosa dal livello qualitativo veramente elevato. Una responsabilità importante che il tecnico gigliato non ha mai avuto prima d’ora in carriera.

Niente alibi

La squadra è decisamente più forte che nella passata stagione e la scusa del mercato insufficiente non potrà salvare Grosso in caso di inaspettate difficoltà. Le tante novità e il poco tempo per conoscersi sono dati di fatto, ma non possono trasformarsi in alibi. Questo non significa pretendere che la Fiorentina sia perfetta, ma significa voler vedere fin da subito la direzione e il gioco che il tecnico vuole far esprimere ai suoi ragazzi.

Responsabilità mai avute prima

La squadra viola è per Grosso il primo vero banco di prova della carriera, soprattutto dopo il mercato che Paratici ha imbastito per migliorare la rosa a sua disposizione. La speranza di tutti i tifosi fiorentini è che il nuovo tecnico sia all’altezza della difficile sfida; è forse questa la più grande incognita per questa squadra rivoluzionata.