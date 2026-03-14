Il no al Wolfsburg e un debutto che vale un bel bonus a Braschi e se ci sarà il bis...

Non solo gratificazione personale ma anche economica per Riccardo Braschi che giovedì ha scritto il proprio nome ufficialmente nella storia della Fiorentina. Il talentino viola di recente ha rinnovato il suo contratto fino al 2027, con opzione per altri due anni, e in passato aveva rifiutato anche un'offerta del Wolfsburg.

Come riportato da La Nazione, l'esordio in Conference gli ha garantito un bonus da 10.000 euro, previsto proprio dal recente rinnovo. E se ci sarà il bis di bonus ne scatterà un altro, triplicato, da 30.000 euro.