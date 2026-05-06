Corriere Fiorentino: I giorni di Vanoli, il mister spera ma...

Una pagina sulla Fiorentina è presente stamani all'interno del Corriere Fiorentino.

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Grande spazio per: “I giorni di Vanoli”. Sottotitolo: “La risalita viola e la fiducia del club, il mister spera di restare. Ma un conto è la missione salvezza, un altro il rilancio: ecco perché il cambio è possibile”.

Kean

In taglio basso, presente un articolo sull'attaccante viola: “Kean è di nuovo padre e oggi sarà al Viola Park”. Sottotitolo: “L’attaccante da ieri è rientrato a Firenze. La tibia sta meglio: domenica può esserci”.